Punto nascite nel ponente savonese, Vaccarezza: “Serve una data certa per Pietra Ligure. Oppure si valuti l’alternativa Albenga”

Chiarezza, tempi certi e una visione concreta per il futuro della sanità nel Ponente savonese. Queste le richieste alla politica sanitaria ligure del consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza che, in un’intervista rilasciata a La Stampa, ha voluto ribadire la necessità urgente di definire il destino del Punto nascite nel ponente savonese.

“Serve una data certa per quello di Pietra Ligure. Oppure si valuti l’alternativa Albenga”, ha dichiarato Vaccarezza, sottolineando come la sanità non possa più essere terreno di attese indefinite e decisioni rinviate. Il riferimento è al trasferimento del reparto da Sanremo o Imperia al Santa Corona di Pietra Ligure, progetto già annunciato ma ancora privo di un cronoprogramma definito.

Secondo il consigliere, il problema infatti non è più la carenza di personale, ormai superata coi tre punti nascita attivi in Liguria (Savona, Imperia, Sanremo), ma la mancanza di spazi adeguati nel nosocomio pietrese. Da qui, l’invito a considerare una soluzione alternativa concreta: l’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. “Se davvero non ci sono le condizioni strutturali per riaprire a Pietra in tempi rapidi, allora l’opzione Albenga va presa seriamente in considerazione. Non possiamo più permetterci immobilismi”, ha detto.

Vaccarezza ha anche espresso soddisfazione per i primi segnali positivi legati alla sperimentazione dell’apertura h24 del Punto di Primo Intervento (Ppi) di Albenga, ma ha evidenziato come le ambulanze siano ancora troppo spesso indirizzate verso il pronto soccorso di Pietra Ligure, creando squilibri nei flussi e nei carichi di lavoro.

Il tema sarà discusso nelle prossime settimane in Commissione Sanità a Genova, dove Vaccarezza chiederà un incontro ufficiale con i vertici dell’Asl per fare chiarezza sui tempi e sulle modalità del riassetto ospedaliero. “Non si tratta di campanilismo – ha precisato – ma di risposte che la politica deve dare ai cittadini. Avere un Punto nascite funzionante nel Ponente non è una bandiera, è una necessità.”

Nel frattempo, il consigliere invita a non perdere altro tempo: “Servono decisioni rapide, trasparenti e condivise. I liguri aspettano da troppo”.