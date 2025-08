Finale, anche quest'anno confermati i fuochi: il 10 agosto a Varigotti, il 16 a Marina

Superate le criticità legate ai costi di un'eventuale chiatta da dove spararli, grazie a soluzioni alternative, anche quest'anno, nel mese di agosto, torneranno i fuori d'artificio a Finale Ligure.

Ad annunciare ufficialmente il ritorno degli spettacoli pirotecnici estivi, con due eventi distinti che si terranno a Varigotti e a Finalmarina nei giorni clou dell’estate, è la vicesindaco e assessore a Turismo ed Eventi, Maura Firpo: «Siamo riusciti a programmare gli spettacoli pirotecnici per la Città di Finale Ligure grazie alla collaborazione di un professionista di grande esperienza anche internazionale, attivo sia in Italia che all'estero, che dispone di tecnologie all’avanguardia grazie alle quali si è potuto progettare spettacoli di alto livello senza dover sostenere i costi elevati legati all’uso della chiatta, mantenendo comunque standard artistici e tecnici di assoluta eccellenza».

Scende quindi nel dettaglio organizzativo la vicesindaco: «Il primo spettacolo sarà intitolato “Le luci di San Lorenzo” e illuminerà, domenica 10 Agosto in occasione della Festa Patronale del rione, la spiaggia e il mare di Varigotti dalla punta estrema del molo del borgo Saraceno con una vera e propria narrazione visiva ed emozionale con le evoluzioni pirotecniche che seguiranno il saliscendi musicale, sincronizzate sulle note dei più celebri brani del compositore Hans Zimmer.

Il secondo appuntamento si terrà in concomitanza con l'apertura del concerto conclusivo del “Finale Music Festival” del 16 Agosto, in Piazza Vittorio Emanuele, dove si esibiranno i Gipsy Kings – by Diego Baliardo. Si tratta di una tipologia di fuochi più tradizionale, per ragioni legate alla location dalla quale saranno esplosi, ossia la spiaggia antistante l'hangar Piaggio, ma comunque sempre d'altissimo impatto. Saranno fuochi aerei ad alta elevazione con un taglio originale, nuovi colori e numerosi effetti acquatici di grande impatto scenografico.

Entrambi gli spettacoli pirotecnici avranno inizio alle 22:00 circa e verranno svolti i necessari e rigorosi standard di sicurezza».

Confermata, inoltre, la collaborazione coi privati: «Ringrazio l'Associazione dei Bagni Marini di Finale Ligure e Varigotti che, con la propria parte di contributo, ci consente l'esecuzione degli spettacoli» conclude.