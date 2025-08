Meteo, ritorno del tempo stabile e del caldo

Dopo giorni di temperature sotto la media, piogge e temporali, che comunque hanno reso gradevole questo ultimo periodo, da oggi inizia una lenta ripresa delle condizioni tipicamente estive, con caldo che si farà sentire nel fine settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 4 a giovedì 7 agosto

Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso oggi, domani e giovedì. Mercoledì il passaggio di un debole fronte aumenterà temporaneamente la nuvolosità e favorirà instabilità pomeridiana sui rilievi alpini.

Le temperature saranno in rialzo da oggi e per lo più in media con il periodo. I valori massimi saranno compresi tra 28 e 32 °C, mentre le minime oscilleranno tra 18 e 22 °C.

I venti saranno generalmente assenti o deboli variabili. Soltanto martedì ci potranno essere raffiche moderate noroccidentali sui rilievi alpini, e un po' di venti orientali in pianura mercoledì 6.

Da venerdì 8 agosto

La pressione al suolo aumenterà ancora, e sarà collegata ad un aumento della temperatura per l'ingresso di aria più calda dal nord Africa. Di conseguenza ci aspettiamo un periodo molto caldo almeno per tutto il fine settimana.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/671-Stagionali_Agosto_2025.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

Cuneo

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona.