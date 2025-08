"Auguri di buon lavoro a Paolo Piacenza, nuovo commissario straordinario dell’Autorità portuale di Gioia Tauro. La sua nomina arriva in un momento cruciale per un asset strategico per la logistica nazionale, l’economia del Mezzogiorno e la proiezione dell’Italia nel Mediterraneo. Il Mit seguirà con attenzione il suo lavoro, nella convinzione che il rilancio del Sud passi anche da qui".

Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.