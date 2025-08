"Cuori in piazza", a Bergeggi per raccogliere fondi per il progetto Renzino Astengo

"Cuori in piazza". Questo il titolo dell'evento benefico che si terrà mercoledì 6 agosto alle 21.00 a Bergeggi in Piazza XX Settembre.

Obiettivo raccogliere fondi per finanziare il progetto Renzino Astengo che consentirà la distribuzione di defibrillatori negli istituti scolastici con la formazione del personale scolastico e degli alunni.

La serata sarà condotta da Gioele Dix, in compagnia del comico di Zelig Andrea Di Marco e con le canzoni della Babilonia Ethnic Band.

Durante lo spettacolo ci saranno diverse sorprese: verranno infatti messi all'asta diversi oggetti tra cui diverse maglie da gioco di squadre di calcio autografate, oggetti di altri campioni sportivi savonesi, ceramiche di Albissola e tante altre cose.



Per chi non potrà essere presente potranno essere effettuate donazioni sul conto corrente IT17O0200810602000100694638 intestato all'Associazione Cresc.i indicando come causale "Raccolta fondi progetto Renzino Astengo Bergeggi".