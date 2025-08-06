Polizia Locale di Albenga: due arresti in pochi giorni per aggressioni e spaccio

Proseguono le attività di controllo e presidio del territorio da parte della Polizia Locale di Albenga, che nelle ultime settimane ha portato a termine con successo diverse operazioni, dimostrando ancora una volta l’efficacia del proprio operato nella prevenzione e repressione dei reati, nonché nella tutela della sicurezza dei cittadini.

Gli agenti del comando ingauno sono stati chiamati a intervenire presso un’abitazione privata, dove la proprietaria segnalava la presenza non autorizzata di un giovane – amico del figlio – che si rifiutava di lasciare l’appartamento nonostante le richieste. All’arrivo degli agenti, l’uomo ha reagito con violenza, aggredendoli fisicamente.

Gli operatori hanno rapidamente contenuto il soggetto e proceduto al suo arresto: si tratta di T.D., cittadino italiano classe 1995. A seguito dell’episodio, l’uomo è stato processato per direttissima con le accuse di violazione di domicilio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il Tribunale ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Finale Ligure, con il divieto di allontanamento dalla propria abitazione tra le ore 20:00 e le 6:00.

Un altro episodio si è verificato il 25 luglio, durante un controllo ordinario del territorio. Una pattuglia della Polizia Locale ha fermato un cittadino straniero alla guida di un monopattino. Inizialmente collaborativo, l’uomo ha poi assunto un comportamento sospetto e, alla conferma dell’intenzione degli agenti di procedere con ulteriori accertamenti, ha tentato la fuga spintonando gli agenti e provocando la caduta di un’anziana presente sul posto, che ha riportato lievi ferite.

Il soggetto è stato immediatamente bloccato e perquisito: con sé aveva diverse dosi di cocaina pronte per la vendita. È stato quindi arrestato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, nonché per detenzione ai fini di spaccio. L’Autorità Giudiziaria ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel Comune di Albenga.

“Desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento agli agenti della Polizia Locale di Albenga per l’impegno, la professionalità e la determinazione dimostrati nel portare a termine con successo queste importanti operazioni - affermano il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore al commercio Mauro Vannucci - Gli interventi effettuati nelle ultime settimane dimostrano quanto sia fondamentale la presenza costante e qualificata della Polizia Locale sul territorio, non solo per il presidio e la prevenzione, ma anche per la capacità investigativa e di intervento tempestivo in situazioni complesse”.