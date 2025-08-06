Albenga, bracciale d’oro strappato ad un’anziana: obbligo di dimora per un 20enne

Il Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Albenga ha concluso un’importante attività investigativa relativa a un furto con strappo avvenuto nel centro storico lo scorso 21 giugno. Una persona anziana in quella giornata era stata vittima del furto del proprio bracciale d’oro, del valore di circa 4 mila euro. Il fatto è avvenuto alla luce del giorno, sotto gli occhi di alcuni passanti che hanno soccorso prontamente la donna, insieme agli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto.

Grazie all’attenta analisi delle immagini di videosorveglianza e ad accurati accertamenti, gli operatori del Nucleo sono riusciti a identificare il responsabile: si tratta di A.B., cittadino italiano classe 2004, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato riconosciuto dalla vittima e da alcuni testimoni oculari, deferito all’autorità giudiziaria e sottoposto a interrogatorio preventivo.

Il Tribunale ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora presso il comune di Afragola (NA), con obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.