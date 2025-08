Il racconto giallo. "L'orologio" - Puntata 7

Il capitano entra nel suo ufficio. “Tenente, venga subito!”... parlando al telefono interno del comando di Albenga. Preziosi arriva e rimane in silenzio ad ascoltare le novità. Poi immediatamente decidono di cercare Paolo Neri, il padre di Francesca.

Tra l'altro, consultando i loro archivi, hanno scoperto che l'uomo ha pesanti precedenti penali per rissa e aggressione.

Le ricerche non durano a lungo, nel giro di un paio d'ore riescono a rintracciarlo: si trova a Ventimiglia per aiutare un conoscente in un trasloco, almeno così afferma.

Trovato l'indirizzo, Forti contatta l'Arma della città frontaliera e manda una pattuglia ad arrestarlo.

Neri non fa alcuna resistenza e, una volta messo al corrente del motivo dell'arresto, dichiara semplicemente: “Non c'entro niente con la morte di quel bastardo; sono felice che abbia fatto quella fine, ma non sono stato io”.

Ai Carabinieri non resta che effettuare gli ultimi confronti, valutare l'alibi e controllare la posizione del telefono.

È proprio in seguito a questa analisi che le accuse a carico di Neri all'apparenza decadono. La mattina dell'omicidio di Dei, mentre il capitano Forti interrompeva la sua corsetta per prestare soccorso alla vittima e alla moglie, Paolo Neri era al bar Da Enza ad Andora insieme a quattro amici, facevano colazione prima di andare a tagliare della legna. Alibi di ferro, assolutamente incontestabile.

Tutto torna al punto di partenza: i responsabili dell'omicidio di Dei sono i muratori. La frustrazione per il fatto che l'impresario li tenesse sotto ricatto per via di contratti precari, li ha portati a perdere la testa fino a ucciderlo.

“Preziosi, per favore, mi prepari il verbale completo sul caso Dei, lo lasci pure sulla mia scrivania. Dopo pranzo lo firmo e lo consegno al P.M. Il nostro lavoro è finito”.

“D'accordo capitano, ma... qualcosa qui non torna!"

Una smorfia appena accennata dell'uomo esprime la sua piena condivisione.

Continua...