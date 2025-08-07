Spese legali per il caso del nuovo carcere di Savona: il Comune anticipa quasi 20mila euro, rimborso atteso dall’assicurazione

Il Comune anticiperà quasi 20mila euro per coprire le spese legali sostenute da Carlo Ruggeri, ex sindaco e dall'ex dirgente Ennio Rossi, coinvolti e assolti in un lungo procedimento contabile legato alla mancata realizzazione della nuova casa circondariale cittadina.

Il pagamento è di di 8.867 euro a favore di Ruggeri e 11.055,75 euro a favore di Rossi che erano stati citati in giudizio dalla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Liguria nell’ambito di un procedimento di responsabilità amministrativa.

La questione nasce nel 2002 quando viene individuata l’area di circa 183mila metri quadri dove realizzarla: la zona di Passeggi, nel quartiere di Zinola, situata al confine con il territorio di Quiliano. Il contratto era stato stipulato nel 2008 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria, sede coordinata di Genova (Provveditorato) Imac S.p.A. Impresa Appalti costruzioni S.r.l. (mandataria) Edil Contract S.r.l. Gestecos S.r.l. SO. IN. CI. S.r.l. Studio Latini S.r.l. - Ese Engineering S.r.l., per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova casa circondariale e poi risolto.

Nel 2016 il Tribunale civile di Roma aveva condannato il Ministero al risarcimento dei danni, e nel 2023 la Procura contabile aveva citato in giudizio vari soggetti, tra cui Rossi e Ruggeri del Comune, per presunti danni erariali; il tutto si era concluso con l'assoluzione.

Il Comune ha attivato una polizza di tutela legale tramite la compagnia D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri, che ha aperto un sinistro specifico a copertura delle spese sostenute dai dipendenti comunali. In attesa del rimborso da parte dell’assicurazione, l’ente ha quindi deciso di anticipare la somma complessiva di 19.922 euro, che sarà successivamente reintegrata nel bilancio comunale.