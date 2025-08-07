Savona, ex ostello al Priamar, Arecco (FdI): "Il buon lavoro svolto dalla giunta Caprioglio si vede"

"Il buon lavoro che aveva fatto la giunta Caprioglio c’è e si vede ancora oggi". Ci tiene a mettere i puntini sulle i dell’iter per il recupero dell’ex ostello del Priamar Massimo Arecco, consigliere di opposizione di Fratelli d’Italia ed ex vicesindaco con delega all’urbanistica nella precedente amministrazione.

Il pretesto è il finanziamento di 5 milioni del Ministero, ottenuto da Palazzo Sisto per la riqualificazione dell’ex Ostello della Gioventù al Priamar, annunciato dall’attuale amministrazione guidata da Marco Russo. Tra i finanziamenti ottenuti (e richiesti) dalla precedente giunta, oltre 19 milioni di euro, ci sono anche fondi per il restyling di Palazzo Santa Chiara, il complesso del San Giacomo e la piscina di piazza Eroi dei Due Mondi. Un milione e 840mila euro sono destinati alla riqualificazione del teatro Chiabrera e di piazza Diaz (Fondo Strategico Regionale), insieme a interventi per le scuole medie Guidobono e alla copertura della bocciofila di via Famagosta.

Il progetto di trasformare parte del Priamar di Savona (Bastione San Bernardo) in residenze universitarie nasce nel 2020, sotto la giunta Caprioglio, con l’obiettivo di rispondere alla carenza di alloggi per studenti e valorizzare un patrimonio storico. ALISEO (Agenzia Ligure per gli Studenti e l'Orientamento) aveva avviato l’iter progettuale grazie a un primo finanziamento da 1,9 milioni di euro. Il progetto era stato redatto da Aliseo e prevedeva 45 alloggi per studenti, spazi didattici e ricreativi, uffici e migliorie all’accessibilità.

Con il cambio di amministrazione nell’agosto 2023 (giunta Russo), si è registrata una battuta d’arresto: è stato perso un finanziamento da 1,49 milioni di euro destinato all’ex Ostello della Gioventù, sempre al Priamar. Savona ha dovuto attendere due anni per ricevere altri 5 milioni di euro, già assegnati ad altre città come Genova e La Spezia, e sbloccati solo recentemente.

"Ringrazio il governo Meloni – dichiara Arecco – che ha premiato Savona, che per merito della giunta Caprioglio aveva avviato un percorso virtuoso con ALISEO. Un’operazione analoga è quella di avvio del recupero del San Giacomo. Sono orgoglioso del lavoro fatto con la giunta Caprioglio: il buon lavoro svolto anni fa si vede".