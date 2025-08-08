Spotorno, caccia al tesoro nel centro storico e sul lungomare

Lunedì 11 agosto a Spotorno, con ritrovo alle ore 21.00 in piazza della Vittoria, arriva un appuntamento originale e divertente pensato per scoprire – o riscoprire – le bellezze storiche e paesaggistiche del borgo e del suo affascinante lungomare.

Si tratta di una vera e propria caccia al tesoro a cielo aperto, in cui ci si muove a piedi, ci si orienta con una mappa, si risolvono enigmi, si raccolgono “passi” e si va alla ricerca di punti indicati. Sarà anche l’occasione per imparare ad orientarsi, esplorare angoli nascosti della città e mettersi alla prova, il tutto in modo dinamico e divertente.

Ogni squadra, composta da un massimo di 4 persone, potrà scegliere liberamente il proprio percorso: l’importante sarà riuscire a trovare tutte le tappe e completare la sfida nel minor tempo possibile. La durata massima prevista è di un’ora e mezza.

L’iniziativa è pensata per tutti, ma in particolare per le famiglie. I minorenni devono essere accompagnati da un adulto. Alla fine del percorso si terrà la premiazione delle prime tre squadre classificate, che riceveranno premi utili, allegri e sostenibili. A tutti i bambini partecipanti saranno consegnati piccoli gadget.

La partecipazione è gratuita, ma è gradita la prenotazione. Si richiede inoltre a ciascun partecipante o squadra di scaricare sul proprio cellulare l’App gratuita Pedometro e di presentarsi muniti di una penna personale.

L’iniziativa è promossa dal Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua, in collaborazione con il Comune di Spotorno. Il CEAS Riviera del Beigua è gestito da Progetto Città Cooperativa Sociale.