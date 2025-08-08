Sanità, in tutta la Liguria a Ferragosto ambulatori aperti per le urgenze a bassa complessità

In tutte le Asl della Liguria è stato definito il piano di ambulatori e studi medici aperti per i giorni festivi nel periodo di Ferragosto in Liguria. È stato dunque confermato l’accordo con i medici di medicina generale per le aperture di ambulatori e studi medici dedicati a pazienti con bassa complessità: l’obiettivo è quello di offrire alla popolazione un punto di riferimento appropriato per l’assistenza e l’erogazione di prestazioni a bassa complessità gestibili negli ambulatori, per evitare così il congestionamento dei Pronto Soccorso con accessi impropri.



"Anche quest’anno abbiamo lavorato con le Asl, le aziende ospedaliere e i medici di medicina generale per garantire un presidio sanitario efficace durante il periodo di Ferragosto, attivando ambulatori e studi medici nei giorni festivi – dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò -. L’obiettivo è offrire ai cittadini un servizio di prossimità per le situazioni a bassa complessità, evitando accessi impropri ai Pronto Soccorso e assicurando un’assistenza più puntuale e adeguata al bisogno. Ogni territorio si è organizzato in base alle proprie caratteristiche, come già avvenuto con successo durante le festività natalizie e pasquali".



Insieme alle Asl, alle aziende ospedaliere, ai medici di medicina generale, è stato messo a punto il il piano che prevede alcune aperture già nel prossimo fine settimana. Ogni Asl e azienda ospedaliera si è organizzata a seconda delle caratteristiche del proprio territorio, così come già accaduto per le festività natalizie e per quelle del mese di aprile. Il servizio è totalmente gratuito per i pazienti residenti in Liguria. Per accessi di utenti provenienti da altre regioni, il medico di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta applica la tariffa prevista per la visita ambulatoriale.

ASL 2 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025 )



• Ospedale San Paolo di Savona

• Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure

Giorni e orari:

• Sabato 9 e domenica 10 agosto – 14-19

• Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 agosto – 14-19