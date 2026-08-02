Piano pandemico regionale, Matteo Bassetti alla guida del coordinamento scientifico della Liguria

Dopo la riunione del 13 luglio, con l’insediamento del Gruppo tecnico-sanitario regionale incaricato dell’aggiornamento del Piano pandemico della Regione Liguria, il coordinamento scientifico regionale è stato affidato al professor Matteo Bassetti.

La nomina arriva a seguito della costituzione del gruppo di lavoro regionale e della richiesta del Ministero della Salute rivolta alle Regioni e alle Province autonome di individuare tre rappresentanti per il Coordinamento Interregionale dell’Area Prevenzione e Sanità Pubblica.

La Regione Liguria ha proposto proprio il professor Bassetti al Comitato Interregionale, affidandogli il ruolo di riferimento scientifico nel percorso di aggiornamento del Piano pandemico regionale.

L’obiettivo del lavoro sarà quello di definire e aggiornare strumenti e procedure per la prevenzione, la gestione e il coordinamento delle eventuali emergenze sanitarie, sulla base delle indicazioni nazionali e dell’esperienza maturata negli ultimi anni nella gestione delle crisi pandemiche.