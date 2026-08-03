Savona, per l'ospedale San Paolo via libera ai lavori per la nuova scala e gli ascensori antincendio

Nuovo passo avanti per l'adeguamento del monoblocco dell'ospedale San Paolo. É previsto in questi giorni l'avvio del cantiere per la realizzazione di una nuova scala e di una coppia di ascensori antincendio, opere destinate a migliorare la sicurezza della struttura sanitaria. L'intervento proseguirà fino al 3 dicembre.

A consentire l'avvio dei lavori è l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Savona alla società Edilzito, incaricata dell'intervento. Le opere riguarderanno la costruzione di una nuova scala articolata su tre rampe e di due ascensori antincendio, elementi fondamentali per l'adeguamento del monoblocco sotto il profilo della sicurezza e delle vie di esodo.

Le lavorazioni si svolgeranno esclusivamente durante il giorno e, per consentire le attività più impegnative, il Comune ha autorizzato un temporaneo superamento dei limiti ordinari di rumorosità, fissando comunque precise fasce orarie e valori massimi consentiti.

L'autorizzazione è accompagnata da una serie di prescrizioni per limitare i disagi. L'impresa dovrà utilizzare i macchinari rumorosi solo quando strettamente necessario, mantenerli in perfetta efficienza, adottare eventuali schermature fonoassorbenti se si rendessero necessarie e sospendere le lavorazioni nei giorni festivi e prefestivi. Inoltre, ogni eventuale modifica agli orari o alle modalità operative dovrà essere comunicata preventivamente al Comune.

Palazzo Sisto potrà anche effettuare monitoraggi acustici durante l'esecuzione delle opere, nel caso in cui dovessero emergere particolari criticità.