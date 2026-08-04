Centrale operativa 118, la maggioranza Garbarini replica a "Uniti per Albisola": "Ricostruzione distorta dei fatti"

In merito alle recenti dichiarazioni diffuse dal gruppo consiliare di minoranza "Uniti per Albisola" relative alla mozione sulla Centrale Operativa 118, il sindaco Maurizio Garbarini e il gruppo di maggioranza intendono riportare la discussione sui binari di una fedele, onesta e trasparente lettura della realtà dei fatti, smentendo ricostruzioni strumentali che non rispecchiano quanto avvenuto all'interno dell'aula consiliare.

"Durante la seduta del Consiglio comunale, la maggioranza - si legge nella nota - ha provveduto ad aggiornare dettagliatamente i consiglieri di opposizione circa l'evoluzione dello scenario rispetto al quadro di inizio luglio. È stato fornito ed illustrato un documento ufficiale congiunto, promosso e sottoscritto dai 9 Sindaci dei Comuni del comprensorio e dell’entroterra del levante savonese, già trasmesso formalmente ai vertici della Regione Liguria. Attraverso questo atto, i primi cittadini del territorio hanno richiesto formali e specifiche garanzie alle istituzioni regionali in merito alle indiscrezioni e alle notizie circolanti circa il futuro assetto della Centrale Operativa 118, ponendosi come interlocutori diretti e compatti a tutela della salute e dei servizi dei cittadini".

La maggioranza sottolinea come vi sia stato "un confronto costruttivo sulle premesse contenute nella mozione presentata dalla minoranza, poiché l'attenzione sulla salvaguardia dei presidi sanitari e di emergenza-urgenza è priorità comune ed imprescindibile. Tuttavia, le richieste finali avanzate dal gruppo 'Uniti per Albisola' risultavano nei fatti già superate e rese anacronistiche dall'azione istituzionale avviata dal documento dei 9 sindaci".

Per questa ragione, nel rispetto delle dinamiche democratiche e del rigoroso lavoro istituzionale, la maggioranza ha chiesto espressamente al gruppo "Uniti per Albisola" "di valutare un rinvio della mozione, in attesa del riscontro ufficiale alla nota inviata alla Regione. Ciò avrebbe consentito all'intero Consiglio Comunale di analizzare i contenuti della risposta regionale e definire, se necessario, un'azione comune e coordinata".

"Accogliamo con rammarico il rifiuto dell'opposizione di rinviare il punto e la scelta di procedere con attacchi a mezzo stampa. Non si fa politica con le prese di posizione a priori o alla ricerca della visibilità, ma con la responsabilità e il dialogo. Noi siamo amministratori di piccoli enti locali e il nostro primo dovere è pensare alla comunità e al territorio, al di sopra dei dettami o delle appartenenze di partito", aggiunge il sindaco Garbarini.

L'amministrazione comunale ribadisce che "continuerà a seguire con la massima attenzione e fermezza gli sviluppi della vicenda 118 al fianco degli altri sindaci del comprensorio, mantenendo un canale di dialogo aperto e costruttivo con gli enti regionali e sanitari, nell'esclusivo interesse della sicurezza e del benessere di tutta la cittadinanza".