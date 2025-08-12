Ex gallerie ferroviarie a Celle, sopralluogo Soprintendenza-Comune: fissato il cronoprogramma della fine dei lavori

Questa mattina, insieme alla Soprintendenza, il Sindaco Marco Beltrame ha fatto un sopralluogo nelle ex gallerie ferroviarie di Celle Ligure per definire gli ultimi dettagli del progetto.

I lavori stanno interessando le gallerie che dalla curva alla base di via Cassisi arrivano fino alla località Roglio sull'Aurelia e nel tratto che permetterà di prolungare la passeggiata Pertini, passando sul ponticello sopra il Cottolengo e attraversando la galleria successiva in direzione Varazze.

"Una volta terminati gli interventi, dal Roglio fino al confine con Varazze tutte le gallerie saranno finalmente aperte" ha spiegato il primo cittadino cellese.

Per la zona di ponente i lavori sono iniziati a luglio e la conclusione è prevista entro la fine del 2025.

Per la zona di Levante gli interventi sono a cura della società "Punta dell'Olmo" che si occupa del progetto di restyling delle ex Colonie Bergamasche, che riqualificheranno il tratto e lo doneranno al Comune. La fine dei lavori è prevista per la primavera del 2026.

"Le gallerie saranno pedonali e ciclabili, ma in caso di estrema necessità potranno essere utilizzate come viabilità alternativa" ha concluso Beltrame.

Gli interventi del lotto 1 nelle gallerie tra Cassisi e Roglio erano stati inseriti in un quadro di riqualificazione dell’area e il ripristino di una viabilità alternativa, sia ciclopedonale sia d’emergenza (e di servizio) in caso di problematiche che si possano verificare sull'Aurelia.

I lavori consistevano nella sistemazione del tratto intermedio tra le due gallerie a cielo aperto, con la realizzazione di una nuova zona per i parcheggi (anche con funzione di interscambio per la viabilità ciclopedonale) e la realizzazione del collegamento pedonale.

Sino al 17 settembre per effettuare i lavori del secondo lotto è stato istituito un divieto di sosta con rimozione forzata anche per i veicoli a servizio di persone con disabilità in corrispondenza dello sbocco della galleria Roglio dall'Aurelia al km 566 lato monte (direzione Albisola) e area limitrofa.

Il lotto 2 prevede interventi di realizzazione della nuova viabilità ciclo pedonale nelle due gallerie ex ferroviarie.

315mila euro la cifra totale e sarà realizzato da IRE Liguria nell’ambito della proposta 4 progettuale dal titolo “Distretto Smart Comunità Savonesi – Smart Mobility” “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.