Attualità | 12 agosto 2025, 08:48

"Israele dal 1948. Apartheid e Genocidio. Free Gaza": lo striscione in Lungomare Matteotti

L'iniziativa pro Palestina con la frase posizionata sull'Aurelia

"Israele dal 1948. Apartheid e Genocidio. Free Gaza".

Questa la frase impressa in uno striscione posizionato a Savona nei giardini in Lungomare Matteotti sull'Aurelia di fronte alle Funivie.

Una chiara presa di posizione a favore del popolo palestinese visto il sanguinario conflitto che sta portando alla distruzione della regione costiera e a causare 60mila morti civili dei quali 18.500 bambini.

Proprio nelle ultime ore l'Onu ha lanciato l'allarme sul conflitto nella Striscia spiegando che "La malnutrizione acuta a Gaza sta aumentando vertiginosamente, con oltre 300.000 bambini a rischio grave".

Nel savonese negli ultimi mesi non stanno le iniziative pro Palestina: dal presidio fisso in Piazza Mameli ogni venerdì sera passando per il flashmob organizzato domenica ad Albenga, organizzato dalla Casa dei Circoli, Culture e Popoli di Ceriale. 

L’iniziativa simbolica ha visto partecipare una trentina di persone che, al suono di una sirena e al rumore dello scoppio di bombe,  si sono sdraiati a terra, coperti da un lenzuolo bianco, mentre altre tutt'intorno reggevano cartelli e striscioni con le scritte “Palestina libera” e “Fermiamo il genocidio”.

A Sassello ieri nello spazio antistante la libreria indipendente Il Segnalibro di Piazza Barbieri 5 sono stati letti a voce alta, i 18500 nomi di bambini e bambine vittime del conflitto a Gaza.

Luciano Parodi

