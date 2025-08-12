"Israele dal 1948. Apartheid e Genocidio. Free Gaza": lo striscione in Lungomare Matteotti

Una chiara presa di posizione a favore del popolo palestinese visto il sanguinario conflitto che sta portando alla distruzione della regione costiera e a causare 60mila morti civili dei quali 18.500 bambini.

Proprio nelle ultime ore l'Onu ha lanciato l'allarme sul conflitto nella Striscia spiegando che "La malnutrizione acuta a Gaza sta aumentando vertiginosamente, con oltre 300.000 bambini a rischio grave".

Nel savonese negli ultimi mesi non stanno le iniziative pro Palestina: dal presidio fisso in Piazza Mameli ogni venerdì sera passando per il flashmob organizzato domenica ad Albenga, organizzato dalla Casa dei Circoli, Culture e Popoli di Ceriale.

L’iniziativa simbolica ha visto partecipare una trentina di persone che, al suono di una sirena e al rumore dello scoppio di bombe, si sono sdraiati a terra, coperti da un lenzuolo bianco, mentre altre tutt'intorno reggevano cartelli e striscioni con le scritte “Palestina libera” e “Fermiamo il genocidio”.