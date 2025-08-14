Piano B Live Music: il Ferragosto di Albenga si accende in Piazza De André

Il Ferragosto 2025 ad Albenga si prepara a vivere una serata all’insegna della musica dal vivo con il grande ritorno dei Piano B Live Music, protagonisti di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ingauna. L’appuntamento è per venerdì 15 agosto alle ore 21:30 in Piazza Fabrizio De André, dove il gruppo porterà sul palco tutta l’energia e l’emozione del VENTIVENTICINQUE TOUR.

La band, nata proprio ad Albenga, è composta da Simone Matera (voce), Virginia Camilleri (cori), Alessio Nicolò (chitarra), Carmine Pollio (basso) e Matteo Ferrando (batteria), Mario Rossello (tastiere). Con un repertorio interamente dedicato ai grandi successi della musica italiana dagli anni ’80 ai giorni nostri, i Piano B propongono oltre due ore di spettacolo suonato rigorosamente dal vivo, arricchito da arrangiamenti originali, interazioni con il pubblico ed effetti audio e luci di altissimo livello.

Il Venticinque Tour ha già fatto tappa in alcune delle piazze più suggestive del Ponente Ligure e del Nord Italia, raccogliendo ovunque un caloroso consenso di pubblico e un entusiasmo contagioso.

Parlando di questa speciale serata, Simone Matera (voce principale della band) ha dichiarato:

“Per noi suonare ad Albenga a Ferragosto non è un concerto come gli altri. È la nostra città, il posto dove siamo cresciuti come persone e come musicisti. Ritrovare sul palco amici, concittadini e tante persone che ci hanno seguito in giro per l’Italia è un’emozione unica. Non vediamo l’ora di condividere questa serata con tutti voi, sarà un momento speciale per noi e, spero, anche per chi verrà ad ascoltarci.”

L’ingresso è libero e la serata si preannuncia come un’occasione imperdibile per cantare, ballare e rivivere insieme le colonne sonore di intere generazioni. Un concerto pensato per un pubblico di tutte le età, dove ogni brano diventa un ponte tra passato e presente, legando ricordi e nuove emozioni.