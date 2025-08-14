Porta porta a Savona incontro Asl2 e Comune. dopo le segnalazioni di molti savonesi sui rifiuti per strada

Sono numerosi i savonesi che avevano scritto all'Asl2 per segnalare la situazione dei rifiuti per strada e temendo pericoli di carattere igienico sanitario. L'Asl aveva chiesto al Comune un incontro per avere chiarimenti della situazione.

L'incontro sull’avvio del sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti si è tenuto ieri mattina a Palazzo Sisto tra l'amministrazione e i vertici di Asl 2. Per l'amministrazione erano presenti il Sindaco Marco Russo, l’Assessore Barbara Pasquali e il Segretario Generale Lucia Bacciu; per Asl 2 il Direttore Generale dottor Michele Orlando, il Direttore Sanitario, dottoressa Bruna Rebagliati, il Direttore Dipartimento Prevenzione, dottor Raffaele Aloi e la dottoressa Daniela Zoli, in sostituzione della dottoressa Virna Frumento, direttore Igiene e sanità pubblica.

In una nota il Comune spiega che l’incontro è stato improntato, come di consueto, alla massima collaborazione istituzionale. L’Amministrazione ha illustrato la fase di avvio del sistema che interessa la città da circa quaranta giorni, indicando le problematiche emerse, le azioni intraprese da Sea-s e il ruolo svolto dal Comune in termini di sollecitazione e supporto. La ASL, escludendo che sussista alcun profilo di emergenza sanitaria, ha preso atto dei chiarimenti e convenuto che si tratta di una fase di avvio del servizio che comporta inevitabili difficoltà e necessita di un processo di graduale sviluppo. Comune e Asl hanno inoltre condiviso l’importanza di un progressivo miglioramento del servizio, ma anche di richiamare i cittadini a un corretto conferimento dei rifiuti, evitando l’abbandono dei sacchi in strada e rispettando le modalità previste.