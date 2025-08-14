Alassio, la Polizia Locale sequestra frutta venduta abusivamente da furgone: pomodori, meloni e pesche devoluti in beneficenza

Pomodori, decine di meloni e una cinquantina di pesche contenute in diverse cassette di legno. E’ questa la merce sottoposta a sequestro da parte della Polizia Locale di Alassio, confiscata e devoluta ad un ente benefico del territorio in sinergia con l'Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio e con l'Ufficio comunale preposto. L'episodio si è svolto a inizio settimana, nel corso di un’attività di polizia stradale nel pieno centro cittadino. Due cittadini di origini napoletane di 32 e 41 anni sono stati sorpresi a vendere frutta e verdura praticamente in mezzo alla strada e direttamente dal furgone posto a lato carreggiata.

Al momento dell’arrivo degli agenti, una delle due persone, nonostante l’invito ad esibire i documenti, si è allontanato con il camioncino, per poi fare ritorno, dopo circa un’ora, direttamente al Comando della Polizia Locale di via Gastaldi. Oltre al sequestro della merce sono stati fatti 5.000 euro di multa per vendita su area pubblica non autorizzata e 200 euro con 5 punti decurtati dalla patente per il conducente che si è dato alla fuga, poi interrotta per il fatto che l'uomo si sia presentato al Comando per cui gli agenti si sono limitati alle sanzioni previste dal codice della strada e dalla normativa di settore.