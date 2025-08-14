Savona e l'Unione Aib della protezione civile piangono la scomparsa di Luigi Guarena

Savona e l'Unione Antincendio Boschivo della protezione civile savonese in lutto per la scomparsa di Luigi Guarena all'età di 79 anni.

Sempre allegro e goliardico, con la sua esperienza ha insegnato alle nuove leve. Era entrato come volontario subito dopo il pensionamento ed era attivo sull'anticendio e negli eventi della protezione civile.

"Con immensa tristezza il Direttivo e i Volontari della nostra organizzazione di volontariato, si uniscono al dolore dei familiari per la perdita del caro Luigi - il loro messaggio di cordoglio - Luigi è stato uno di noi, ci ha donato la sua esperienza e le sue abilità manuali, tutto sempre colorato dal sorriso e dalla goliardia tenendoci sempre uniti e rendendo ognuno di noi fiero di appartenere a questo gruppo di volontari. Certo i momenti difficili non sono mancati, resteranno un vivo ricordo e tu sarai sempre vivo insieme a loro".

Lascia la moglie Silvana, i figli Luana e Dario, il genero Marco e la nuora Barbara, la sorella Loredana e tutti i parenti e amici.

Il trasporto si terrà sabato 16 agosto alle 10.00 diretto al tempio crematorio di Zinola.