Albenga, rissa in un campeggio di Vadino: 3 feriti in codice giallo

Pomeriggio di Ferragosto decisamente movimentato al "Camping Riviera" di Albenga, a Vadino, dove un diverbio è sfociato in qualcosa di più, intorno alle 16:30.

La situazione ha reso necessario l'intervento delle forze dell’ordine: sul posto sono giunte due pattuglie della polizia locale, una pattuglia della polizia di Stato e una dei carabinieri, impegnate a riportare la calma e a ricostruire la dinamica dei fatti.

L’episodio ha richiesto anche l’intervento dei soccorsi sanitari. Diverse ambulanze sono accorse per assistere le persone coinvolte, alcune delle quali hanno riportato ferite tali da rendere necessario il trasporto in ospedale. Una persona è stata accompagnata al Santa Maria di Misericordia di Albenga, mentre altre due sono state trasferite al Santa Corona di Pietra Ligure.

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato i volontari della Croce Bianca di Albenga, della Croce Bianca di Alassio e della Croce Rossa di Ceriale, che hanno prestato le prime cure sul posto prima del trasferimento dei feriti.