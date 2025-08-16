Laigueglia, lunedì 18 agosto Roberto Timossi presenta "L'ineffabile: le prove dell'esistenza di Dio"

Lunedì 18 alle 21.15 nell'auditorium Opere Parrocchiali San Matteo a Laigueglia all'interno della rassegna ‘Di Voci e d’Accordo’ appuntamento con il dialogo con l’autore Roberto Timossi che presenta "L’ineffabile: le prove dell’esistenza di Dio".



Roberto Timossi, filosofo e saggista, docente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Liguria e Presidente del Consiglio Scientifico della Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare, scrittore prolifico noto per i suoi saggi su temi di logica e sul rapporto fra fede e ragione, presente ne "L’ineffabile: le prove dell’esistenza di Dio", un volume finalizzato a mettere a fuoco cosa voglia dire dimostrare l’esistenza di Dio e a quale immagine di Dio tali dimostrazioni hanno accesso.



Dall'età medievale, con Anselmo d'Aosta e Tommaso d'Aquino, fino ai filosofi moderni come Cartesio, Leibniz e Gödel, la dimostrazione razionale dell'esistenza di Dio è stata un tema centrale della filosofia. Tuttavia, nonostante i brillanti sforzi di questi pensatori, le prove proposte non sono mai state universalmente accettate come definitive, lasciando aperta la questione.

Tema complesso, che il dibattito pubblico non è sempre attrezzato ad affrontare con profondità ben precisando i termini in gioco.



Il saggio di Timossi è rivolto tanto ai credenti quanto ai non credenti e prende in esame i percorsi della ragione intorno a quanto si può conoscere dell’Ineffabile, alla ricerca delle prove dell’esistenza di Dio. Il percorso tracciato in questo saggio, parte proprio da una breve storia introduttiva del termine “ineffabile”, dalla sua etimologia, continuando poi nell’analisi dei due modi tradizionali di intendere l’idea di Assoluto.