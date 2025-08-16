"Pensati a Gaza": l'Officina della pace di Savona organizza un digiuno di protesta per il 17 agosto

L’Officina della Pace di Savona, collettivo nato nei primi mesi del 2024 dalla volontà di un gruppo di ex obiettori di coscienza, a cui nel tempo si sono aggiunti tante cittadine e cittadini impegnati nella promozione di una cultura di pace, propone una nuova iniziativa nel pieno di questa calda settimana di Ferragosto.

Si tratta di una giornata di digiugno di protesta per denunciare l’inerzia dell’Europa della politica e per gridare stop agli accordi economici e politici tra UE ed Israele.

"L’Officina della Pace, che a Savona negli ultimi due anni ha organizzato settimane di presidio, di studio e di digiuno, propone a tutti coloro che desiderano aderire a questa iniziativa di scattarsi un selfie con un cartello con la scritta “Io digiuno per dire STOP agli accordi UE-Israele” e di pubblicarla sui propri profili social e/o sullo stato di WhatsApp e di inviarla anche alla mail del collettivo: officinadellapacesavona@yahoo.com in modo da far sentire la propria solidarietà - spiegano - Una protesta mediatica, silenziosa, non-violenta, comunitaria, inclusiva per fare rete e bucare l’indifferenza.