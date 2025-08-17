Il racconto giallo. "L'orologio" - Puntata 10

“Anche io inizialmente non ho dato peso a questo gesto, ma quando ho visto la scritta ho collegato tutto. Lo ha ucciso per gelosia. Il padre di Francesca, l'amante di suo marito, l'ha chiamata e l'ha messa a conoscenza della loro relazione. Lei ha organizzato tutto: ha preso il taglierino in cantiere a Imperia dove lavorano i muratori, che di solito lo usano per aprire i sacchi di cemento. Lo ha portato a casa e lo ha contaminato col sangue di quella piccola ferita che suo marito aveva sulla gamba. Poi ha messo in atto l'aggressione, usando un altro taglierino. Studiando le mie abitudini, sapeva che io, come sempre, sarei andato a correre dietro la chiesa di Santa Matilde e quindi sarei stato un ottimo testimone. Non c'era nessuna macchina scura, nessun muratore, solo lei che con quella lama ha sgozzato suo marito. Ovviamente si è sporcata di sangue, ma chiunque lo avrebbe attribuito a un tentativo di aiuto alla vittima. Ha nascosto l'arma nella sua borsa, in seguito l'ha fatta sparire, e ha recitato la parte della moglie disperata. Ma in realtà aveva già pianificato di recarsi, nelle ore seguenti, al cantiere di Imperia per il depistaggio. Sapendo che la vecchia auto scura del muratore era parcheggiata nei pressi con i finestrini sempre aperti, visto il caldo infernale di questi giorni, ha nascosto con facilità il primo taglierino con le impronte digitali dei muratori e il sangue della vittima.