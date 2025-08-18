Castelbianco, ancora senza esito le ricerche dell’escursionista francese disperso

Sono continuate oggi e proseguiranno nella mattinata di domani le operazioni di ricerca dell’escursionista francese di 41 anni disperso da ieri nella zona di Castelbianco, nell’entroterra ingauno.

L’allarme era scattato ieri intorno a mezzogiorno, quando la segnalazione della scomparsa è giunta ai Carabinieri della Compagnia di Alassio, che hanno immediatamente informato la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Savona. È stato quindi attivato il protocollo previsto per i casi di persone disperse e, in via Veravo, è stato allestito il Posto di Comando Avanzato (UCL).

Per le ricerche sono state coinvolte numerose squadre e unità specializzate: i Vigili del Fuoco di Albenga, i nuclei cinofili, il reparto droni (SAPR) proveniente dai comandi di Arezzo, Pistoia e Siena, l’elicottero Drago di Genova, oltre agli operatori SMTS della Croce Rossa Italiana. Sul posto anche il Soccorso Alpino della stazione di Pieve di Teco, squadre di volontari della Protezione Civile e i Carabinieri. È stata inoltre allertata la Croce Bianca di Albenga.

Nel tardo pomeriggio di ieri, a seguito del rinvenimento di una possibile traccia riconducibile al disperso, era stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero Drago 153 del reparto volo di Varese, dotato del sistema Dedalo, tecnologia specifica per la ricerca di persone scomparse.