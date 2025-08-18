Incidente nella notte di Ferragosto: per la vicesindaca Di Padova denuncia penale, positiva all'alcol test

È fuori pericolo la figlia di Elisa Di Padova, vicesindaca di Savona, ricoverata all'Ospedale Gaslini dopo l'incidente occorso nella notte di Ferragosto.

Madre e figlia viaggiavano in sella ad uno scooter e sono cadute a terra, poco dopo l’una di notte tra venerdì e sabato in via Stalingrado, nei pressi della rotonda del centro commerciale “Le Officine”.

Il motociclo ha invaso la corsia opposta in direzione Legino ed è caduto a terra. In quel momento non transitavano altre auto.

Nella caduta la bambina ha perso il casco, sbattendo la testa contro il marciapiede. Ha riportato un trauma cranico e la frattura del femore. Soccorsa dal 118 e dalla Croce d’Oro, è stata trasportata inizialmente all’ospedale San Paolo di Savona e intubata. Vista la gravità delle condizioni, è stata trasferita con l’elicottero Grifo al Gaslini di Genova, dove è stata ricoverata in terapia intensiva pediatrica.

La madre invece ha riportato la frattura della clavicola.

I sanitari del Gaslini hanno dichiarato la bambina fuori pericolo: non è più necessario il supporto dei macchinari per la respirazione e non è in pericolo di vita.

Al momento dell’incidente, Elisa Di Padova è risultata positiva all’alcol test con un tasso di 1,90 g/l, quasi quattro volte superiore al limite consentito. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e lesioni personali gravissime, con l’aggravante dell’orario notturno. È stato disposto anche il ritiro della patente con la decurtazione di dieci punti.

L’incidente è avvenuto al termine della festa di compleanno della bambina, appena conclusa in famiglia.

La Procura di Savona ha affidato il fascicolo al sostituto procuratore Massimiliano Bolla.