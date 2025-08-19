Alassio, tutto pronto per la finale nazionale del concorso “Il più bello d’Italia”

Piazza Partigiani ad Alassio si prepara a ospitare la finale nazionale del concorso di bellezza maschile “Il + Bello d’Italia”, ideato nel 1979 dai fratelli Antonio e Silvio Fasano e giunto alla sua 47esima edizione. L’evento si terrà domenica 24 agosto alle 21,30.

La serata condotta da Barbara Morris vedrà in gara una cinquantina di finalisti provenienti da tutta Italia e dieci concorrenti saranno premiati tra cui il vincitore assoluto, selezionati da una giuria tutta al femminile, composta da giornaliste, imprenditrici e personalità del mondo dello spettacolo e della moda, con la madrina dell’evento che sarà la conduttrice televisiva Barbara Francesca Ovieni. Il concorso oggi diretto da Silvio Fasano ha lanciato negli anni volti noti come Gabriel Garko, Vittorio Brumotti, Beppe Convertini, Ettore Bassi, Enrico Mutti, Giorgio Mastrota e Paolo Conticini.

Il programma della manifestazione prevede l’arrivo dei concorrenti nel pomeriggio di venerdì 22 agosto per l’accreditamento e l’iscrizione seguito dal saluto ufficiale dell’Amministrazione Comunale in Piazza della Libertà e da un incontro con i fotoreporter presso il celebre Muretto di Alassio. Nella giornata di sabato 23 agosto i partecipanti sfileranno davanti alla giuria tecnica, mentre domenica 24 agosto si terranno le prove generali sotto la direzione artistica di Fabio Fallabrino, in preparazione della serata finale in Piazza Partigiani dove a partire dalle ore 21,30 i concorrenti si esibiranno in tre uscite: casual, elegante e costume da bagno, intervallate da momenti di spettacolo, fino alla proclamazione e alla consegna delle fasce tra cui quella del vincitore assoluto de Il + Bello d’Italia 2025.

L’evento è patrocinato da Regione Liguria Provincia di Savona, Comune di Alassio, Coni e Libertas Savona.