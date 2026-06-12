Debolezze e coraggio nell'era della crisi: "I Foresti" tornano sul palco con "Nemesis" a Savona

Il teatro si fa specchio delle inquietudini contemporanee. Sabato 13 giugno, alle ore 20:30, il palcoscenico del teatro dei Cattivi Maestri – incastonato negli spazi delle Officine Solimano in piazza Pippo Rebagliati 6A, nel cuore della Vecchia Darsena – si preparerà ad accogliere "Nemesis". Lo spettacolo, a ingresso libero, rappresenta l'ultima fatica della compagnia teatrale "I Foresti", espressione artistica della Migrantes diocesana, e promette una riflessione profonda ma accessibile sulle sfide del nostro tempo.

Scritta e diretta da Anna Minuto, l'opera si configura come una commedia semiseria, concepita per indagare la crisi del mondo moderno attraverso una prospettiva decisamente insolita. A guidare il pubblico in questo viaggio sarà proprio Nemesis, il protagonista che dà il titolo alla pièce: una creatura metaterrena le cui fattezze e la cui origine oscillano ambiguamente tra quelle di un angelo caduto e di un avanzato robot generato dall'intelligenza artificiale. Attraverso il suo sguardo immortale, ma al contempo permeato di sfumature umanissime, la creatura incrocerà il cammino degli esseri umani mettendone a nudo non solo i difetti e le strutturali debolezze, ma celebrandone anche le straordinarie qualità, prima fra tutte l'innata capacità di abnegazione e il coraggio.

Sul palco prenderà vita un cast corale e variegato, incaricato di dare voce e corpo a questo intenso affresco sociale: Ahmed El Shaarawy, Anastasia Pirogova, Andrea Siri Aziza Adeoti, Davide Carnemolla, Francesca Domanico, Lina Peluso (che in questa produzione firma anche l'aiuto regia), Malak Fathalla, Luca Pastorino, Mirella Addario, Paola Isetta e Zoia Boguslavenko. Ad arricchire l'atmosfera emotiva dello spettacolo contribuirà la voce della cantante Silvana Surya, supportata al mixer dal fonico Nicola Calcagno. L'estetica visiva dei personaggi è stata affidata alla poliedrica Paola Isetta, che ne ha curato grafica, trucco e parrucco.

Un elemento di particolare pregio della produzione è rappresentato dalle scenografie, nate da una sinergia educativa e artistica di rilievo sul territorio: l'allestimento scenico è stato infatti realizzato in stretta collaborazione con gli studenti della classe 1ªQ del Liceo Artistico Chiabrera-Martini, sotto l'attento coordinamento della professoressa Giusi Ghioldi.

L'evento artistico e culturale, nato per stimolare il dialogo e l'inclusione, vanta infine una solida rete di sostenitori: è promosso congiuntamente dal Servizio per le Missioni e Migrazioni della Diocesi di Savona-Noli, dalla Caritas diocesana e dalla Fondazione Diocesana Comunità Servizi onlus.