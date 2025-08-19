A Spotorno il mare del Golfo dell'Isola raccontato da chi lo vive appieno: successo per la serata col sub Paolo Cappucciati

Ha suscitato grande curiosità e attenzione nel pubblico l'evento svoltosi ieri sera, 18 agosto, a Spotorno in Piazza della Vittoria, doveil subacqueo, fotografo e divulgatore scientifico Paolo Cappucciati ha raccontato le meraviglie del mare del Golfo.

Con una vastissima esperienza maturata in mare – dove ha sempre lavorato e continua tutt’oggi a operare – Cappucciati ha saputo accompagnare il pubblico, numeroso e attento, in un viaggio visivo e narrativo tra i fondali del Golfo dell’Isola, raccontato con empatia e passione attraverso video spettacolari girati durante le sue immersioni.

Durante la serata, l’autore ha saputo unire meraviglia e consapevolezza, sottolineando la pulizia delle acque, la crescita rigogliosa della Posidonia oceanica e la ricca varietà di specie ittiche presenti nell’area. Un mare vivo, che merita rispetto e attenzione.

Non è mancato un momento di divulgazione digitale: Cappucciati ha infatti ricordato che è possibile osservare in diretta i fondali dell’Area Marina Protetta di Bergeggi grazie allo streaming continuo disponibile su YouTube, un invito a esplorare e conoscere anche da casa le meraviglie del nostro mare.

L’iniziativa, curata dal Centro Nautico Vadese con il patrocinio del Comune di Spotorno, si inserisce nel programma di eventi estivi dedicati all’educazione ambientale e alla promozione della cultura del mare.

Una serata riuscita, che ha saputo coniugare bellezza, scienza e sensibilità ecologica, lasciando nel pubblico il desiderio di continuare a guardare il mare con occhi nuovi. Al termine della proiezione non sono mancate domande e interventi da parte del pubblico, a conferma del forte coinvolgimento suscitato dall’incontro.