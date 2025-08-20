Rigassificatore, Arboscello (Pd): "Parole di Fratin segnano un cambio di passo importante per la Liguria”

"Finalmente e per la prima volta arrivano parole nette da un esponente del Governo nazionale: il ministro Fratin ha dichiarato che il rigassificatore non verrà in Liguria. È un segnale importante, che dà forza alle ragioni di chi, fin dal primo istante, si è speso e schierato in modo chiaro contro un progetto sbagliato per il territorio savonese”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello commentando le parole del Ministro Pichetto Fratin che a un evento a Villa Mussio, a Campiglia marittima, ha dichiarato che il rigassficatore non va in Liguria e sono allo studio altre soluzioni.

“Quello del Ministro – dice Arboscello - è un gesto politico rilevante e inedito riguardo a un’operazione che si è dimostrata insostenibile sin da subito. Non mi illudo che la questione sia chiusa. Troppo spesso, in questi mesi, abbiamo assistito a dichiarazioni smentite o senza seguito. Per questo continueremo a vigilare e monitorare ogni passaggio affinché non ci siano retromarce. Siamo sempre stati vicini al territorio fin dal primo momento, abbiamo condiviso il loro impegno e continueremo a farlo".