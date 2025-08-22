Buoni affitto per supportare i nuclei famigliari in difficoltà: a Vado Ligure stanziati 140 mila euro

Il Comune di Vado Ligure ha avviato le procedure per il bando comunale legato ai Buoni Affitto 2025, destinato a sostenere i nuclei familiari che si trovano in difficoltà economica con il pagamento dei canoni di locazione.
“L'amministrazione - spiegano dal Comune - sensibile alle situazioni di fragilità socio-economica rilevate sul territorio comunale e la situazione di emergenza abitativa che caratterizzano da anni lo scenario sociale locale, ha manifestato la necessità di supportare i nuclei familiari vadesi che risiedono in alloggi assegnati secondo le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo Sociale Affitti), deliberando l'importante stanziamento di complessivi 140 mila euro”.
Il bando, predisposto sul modello adottato dalla Regione Liguria e aggiornato per la nuova annualità, stabilisce requisiti, modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dei contributi.
Le istanze di partecipazione saranno presentabili all'Ufficio Servizi Sociali, a partire da oggi, 22 agosto, fino alla mezzanotte del 22 settembre 2025. Con successivi ed appositi atti, si provvederà a formulare ed approvare la graduatoria definitiva, nonchè a determinare l’entità dei contributi erogabili.
Per quanto riguarda i requisiti dei beneficiari, come si legge sulla delibera approvata dalla giunta guidata dal sindaco Fabio Gilardi, si terrà conto della verifica della situazione economica e patrimoniale e dell’incidenza del canone di locazione sul reddito.
“Questo bando - commentano il sindaco Gilardi e la vice sindaco e assessore ai servizi sociali Mirella Oliveri - si inserisce in un quadro più ampio di iniziative messe in atto nel campo dei servizi alla persona, dell’inclusione sociale e del sostegno alle fasce deboli, da sempre tra le priorità della nostra amministrazione”.
