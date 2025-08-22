Dal Messico ad Albisola: sulle orme dell'albisolese Giovanni Battista Schiappapietra che divenne cancelliere del Governatore di Leon

"Un incontro che ha celebrato non solo il ritorno alle origini, ma anche un ponte vivo tra passato e futuro, tra Albisola e il Messico, tra le radici e i rami di una famiglia che ha portato lontano il nome della nostra comunità" ha spiegati l'assessore alla cultura Simona Poggi.

"Oggi, grazie anche allo studioso Gianni Venturi – vera anima di questo progetto – la signora Martie e i suoi nipoti hanno potuto riscoprire le loro radici, passeggiando tra le vie di Albisola e visitando la casa dove tutto ebbe inizio - conclude Poggi - Due anni fa abbiamo avuto il piacere di accogliere una delegazione messicana: un gesto che ha sancito un legame di amicizia e collaborazione tra i nostri popoli. Oggi quel legame si rinnova e si rafforza, nei volti di chi torna e di chi accoglie".