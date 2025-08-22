A Roccavignale una iniziativa benefica per raccogliere fondi per l'ospedale Gaslini

Si svolgerà a Roccavignale un evento benefico per sostenere l'ospedale Gaslini. Il comune di Roccavignale in collaborazione con il Bar del cuore e lo Juventus club Zebroni organizzano per stasera venerdì 22 agosto, una serata speciale ai piedi del Cuore Gigante in località Girogrande .

L'obiettivo come detto è quello di raccogliere fondi per l'ospedale Gaslini e per fare ciò abbiamo organizzato una cena unica, servita dai noti super eroi. Inoltre durante la cena si esibiranno le motociclette guidate dal campione Sergio Canobbio. Uno spettacolo da brividi.

La cena è prenotabile fino alle ore 16, chiamando il Bar del Cuore al 3514702472.

Dopo cena alle ore 23, i mitici DJ della discoteca Pickup di Calizzano si esibiranno con uno spettacolo musicale coinvolgente in cui verranno solo utilizzati i dischi in vinile che hanno fatto la storia della musica . Sarà una serata indimenticabile in cui ci si divertirà facendo del bene!

"Potrete unirvi anche dopo cena- dice il sindaco di Roccavignale Fracchia perché ogni occasione è buona per sostenere una causa importante. Vi aspettiamo numerosi "