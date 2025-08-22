Miss Pietra Ligure 2025: domenica 24 agosto appuntamento in piazza San Nicolò

Domenica 24 agosto, alle ore 21:00, nella meravigliosa cornice di piazza San Nicolò, torna l’attesissimo appuntamento con Miss Pietra Ligure 2025, finale interregionale di Miss Blumare 2025.

La serata è organizzata dall’Associazione Facciamo Centro, con il contributo dell’Agenzia Arte & Moda e in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso moda, spettacolo e partecipazione attiva della comunità.

Ospiti d’eccezione saranno Aurora Scarsi e Alessandro Ronchetti, giovani e talentuosi ballerini vincitori del contest di Ballando con le Stelle. Ad aprire la serata, l’esibizione di ginnastica ritmica della Polisportiva Maremola, seguita dalla sfilata della storica Boutique Ajetta, con un sentito omaggio a Carla, commerciante simbolo del centro pietrese, che saluterà il pubblico dopo una vita dedicata al commercio. Non mancheranno le performance del maestro Fabio Tessiore che con il suo sax accompagnerà la serata.

Le concorrenti sfileranno per aggiudicarsi le fasce e conquistare l’accesso alla finale nazionale di Miss Blumare, che si svolgerà dal 9 al 15 novembre 2025 a bordo di una nave MSC, crociera gratuita per tutte le finaliste.

L’ingresso è a offerta libera e il ricavato servirà a coprire parte delle spese organizzative.

“Una serata dedicata alla bellezza con il prestigioso Concorso Nazionale Miss Blumare che vedrà la partecipazione di concorrenti provenienti da varie regioni, tra le quali verrà eletta Miss Pietra Ligure 2025. Tra gli ospiti, siamo contentissimi di poter offrire una esibizione di Aurora Scarsi che vanta un curriculum straordinario: ha ballato sul prestigioso palco di Italia’s Got Talent, ha vinto con il papà il programma "Che Geni" su Rai 1 condotto da Marco Liorni, ed è due volte campionessa italiana del campionato di danza World of Dance di Roma”, dichiara la presidente dell’Associazione Facciamo Centro Renata Gibbone.

“Pietra Ligure si prepara a ospitare una serata straordinaria all’insegna della moda, dell’eleganza, della danza, della musica e della bellezza. Un’idea vincente capace di valorizzare la nostra città - con il suo patrimonio paesaggistico, culturale, storico ed enogastronomico - e le sue attività produttive in un connubio che è il vero motore trainante del nostro turismo – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’Assessore al turismo Daniele Rembado e l’Assessore alle attività produttive Cinzia Vaianella – Un appuntamento imperdibile per cittadini e turisti, organizzato dall’Associazione Facciamo Centro nell’ambito delle manifestazioni estive del Comune di Pietra Ligure. Un’occasione di grande spettacolo che trasformerà il centro della città in un palcoscenico scintillante, pieno di emozioni e glamour. Un momento particolare a cui teniamo molto sarà l’omaggio a Carla e alla sua storica Boutique Ajetta, per decenni punto imprescindibile della moda per pietresi e turisti. La lunga estate pietrese, lungi dall’essere finita e finora costellata da grandi successi in termini di eventi straordinari e di affluenza di pubblico, è pronta a vivere un’altra serata di spettacolo che contribuirà a regalare alla nostra città un ottimo ritorno di visibilità. Grazie a Facciamo Centro e alla sua instancabile presidente Renata Gibbone e a tutti coloro che contribuiranno alla realizzazione di questo evento che si preannuncia davvero glamour e scintillante”, concludono il Sindaco e gli Assessori.