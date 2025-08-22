Un nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure 101 con i grandi protagonisti della musica italiana

Un appuntamento da non perdere quello di oggi, venerdì 22 agosto, a Radio Onda Ligure. Ci sarà infatti Raphael Gualazzi, una delle voci più originali della scena contemporanea, con all’attivo quattro partecipazioni al Festival di Sanremo.
Nel corso della chiacchierata, l’artista presenterà il concerto in programma questa sera alle 21:30 presso l’Auditorium Franco Alfano, dove si esibirà insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Stefano Nanni.
L’intervista andrà in onda alle 13:10 all’interno del programma “Liguria in onda”, condotto da Maurilio Giordana, e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o tramite la nuova app gratuita della radio.