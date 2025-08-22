Protezione civile, Vaccarezza: “Via libera a rinnovo triennale delle convenzioni con associazioni di volontariato"

"Via libera al rinnovo per il triennio 2025-2027 delle convenzioni tra Regione Liguria e i coordinamenti regionali di Anpas, Associazione nazionale Alpini, Associazione Carabinieri (nucleo protezione civile) e Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Le convenzioni – continua - stabiliscono i compiti delle associazioni di volontariato nell’ambito delle attività emergenziali attraverso l’attivazione di risorse umane e strumentali, anche in relazione alla formazione dei propri volontari”.

“Le risorse da destinare a queste organizzazioni per il triennio 2025/2027 sono pari a euro 255mila euro complessivi. Si tratta di associazioni che garantiscono un contributo molto importante al lavoro della Protezione Civile – spiega -partecipando in modo fattivo a supporto delle attività legate agli eventi meteorologici e alle emergenze a livello regionale, con risorse umane e strumentali messe a disposizione del Sistema regionale di Protezione civile", conclude Vaccarezza.