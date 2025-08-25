Il genovese Alessandro Cignarale è "Il + Bello d’Italia 2025"

La piazza centrale di Alassio ha incoronato il nuovo “+ Bello d’Italia”: a vincere la 47ª edizione del concorso è Alessandro Cignarale, 28 anni, originario di Sestri Ponente. Un volto pulito, un sorriso che conquista e un talento poliedrico: Alessandro è cantante e ballerino, qualità che hanno colpito la giuria e il pubblico, eleggendolo simbolo della bellezza maschile italiana contemporanea.



Dietro al suo trionfo si nasconde anche una storia di rivincita personale. Vittima di bullismo in adolescenza, Alessandro ha trasformato quelle ferite in forza e determinazione, trovando nell’arte e nella bellezza il suo riscatto. “Questa vittoria è la mia risposta a chi non ha creduto in me – racconta emozionato – ed è la prova che non bisogna mai smettere di inseguire i propri sogni”.



La finale, condotta da Barbara Morris con la direzione artistica e le coreografie di Fabio Fallabrino, ha avuto come madrina la conduttrice televisiva Barbara Francesca Ovieni, che ha accompagnato con eleganza e carisma la serata.



Oltre al titolo principale, sono state assegnate numerose fasce: il + Bello d’Italia per la TV 2025, premiato da Vincenzo Laganà, è andato a Piero Di Biase (Abruzzo), il + Bello d’Italia per il Web 2025, premiato da Grazia Pitorri, Lorenzo Arduini (Piemonte), il + Bello d’Italia per il Cinema 2025, premiato da Alessandra Scardellato, Mirko Astolfi (Veneto), il + Bello d’Italia per lo Sport 2025, premiato da Fabrizio Caccia, a Marco Mosticchio (Puglia), il + Bello d’Italia per la Generazione Z (18-23 anni) 2025, premiato da Raffaella Parisi, Samuele Battaglia (Liguria), Mister Bello d’Italia 2025 (30-35 anni), premiato da Fabiana Parlato, Luca Palumbo (Campania), il + Bello d’Italia per la Moda 2025, premiati da Paola Bonzano, Antuan e Daniel Gafiatullin (Friuli), il Talento + Bello d’Italia 2025 – Premio Speciale Antonio Fasano, premiato da Daniela e Franco Fasano, Matteo Casale (Veneto), e infine l’Uomo Ideale d’Italia 2025, premiato da Brunella Bolloli, Mirko De Santis (Lazio).



“Il + Bello d’Italia”, ricorda l’organizzatore Silvio Fasano, è da sempre una vetrina importante: “In passato questo titolo è stato trampolino di lancio per volti diventati simboli della televisione e del cinema italiano come Gabriel Garko, Giorgio Mastrota, Ettore Bassi, Paolo Conticini, Beppe Convertini e Vittorio Brumotti. Un segno che la bellezza maschile, quando unita a talento e determinazione, può trasformarsi in una vera opportunità professionale”.



Un ruolo fondamentale è stato svolto dai professionisti di Fpgrouphair, che hanno curato l’immagine dei concorrenti. Preziosa anche la collaborazione de Il Sorriso dei Bimbi, che ha ospitato le prove e supportato la preparazione del concorso, a testimonianza di come eventi di questo livello nascano grazie alla sinergia con realtà impegnate nel sociale e nella comunità.



Quest’anno tutti sono d’accordo: il più bello d’Italia è Alessandro Cignarale.