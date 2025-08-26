Come investire nell’immobiliare? L’alternativa del mercato dei capitali

Il primo vero limite è tuttavia imposto dalle risorse finanziarie necessarie ad avviare una carriera nel settore immobiliare. Servono ampi capitali per acquisire immobili e la forza economica per tenere accantonato il patrimonio fisico anche per lungo tempo.

Certo è sempre possibile avviare una carriera come immobiliarista all’interno di un'agenzia immobiliare territoriale di terzi e da qui crescere nel tempo, ma non è esattamente ciò che i più desiderano o possono fare per varie ragioni.

Ecco dunque l’alternativa del mercato dei capitali, accessibile ai più e con notevoli benefici sia sul piano della gestione che dell’impegno di capitali.

Investire nell’immobiliare mediante il mercato dei capitali

Investire nell’immobiliare mediante il mercato dei capitali significa diventare azionisti di società immobiliari quotate in Borsa, oppure di acquisire le quote di fondi negoziati in Borsa espressamente dedicati al comparto in questione.

Le borse valori offrono una prospettiva ampia sul settore, infatti è ugualmente possibile investire sulle società costruttrici e acquisire quote azionarie dei cementifici o di altri gruppi industriali fortemente legati al settore immobiliare.

Dunque cosa fa un investitore immobiliare nella pratica? La sua attività si concentra sull’utilizzo dei mezzi finanziari propri con cui compra e vende azioni grazie ai principali intermediari regolamentati presenti in Italia, e accessibili anche attraverso il web.

Partendo dalle capacità finanziarie personali, il mercato dei capitali abilita l’investitore immobiliare a spaziare addirittura sul piano geografico. Ipotizziamo, ad esempio, di voler investire nel settore immobiliare italiano e francese. Per raggiungere l’obiettivo devono essere selezionate le azioni di una o più società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), note anche come REIT, la cui attività è concentrata sul finanziamento della costruzione di immobili che poi gestisce.

In alternativa, o come aggiunta, è possibile investire nelle industrie fornitrici di materie prime e di materiali necessari alla costruzione di immobili.

Non solo immobiliare residenziale

Accanto al rischio tipico di ogni tipologia di investimento, il privilegio di chi investe nell’immobiliare tramite i mercati finanziari è dato dalla possibilità di espandere le categorie di immobili su cui investire.

Anziché restare focalizzati sul solo settore residenziale, le prospettive si aprono agli immobili commerciali quali negozi, uffici, centri per la logistica, data center, edifici storici e di pregio, infrastrutture (ospedali, stazioni ferroviarie).

Diventa possibile investire nelle agenzie immobiliari con uffici di compravendita di immobili sui territori, ma anche in quelle imprese che offrono servizi di supporto finanziario (mutui) e nelle imprese specializzate nella ristrutturazione di immobili.

Ampliando ulteriormente il campo, e con l’obiettivo di diversificare al meglio l’investimento, si possono includere nel portafoglio finanziario le imprese che si occupano di progettazione degli immobili e/o di definire il design degli interni (studi di architettura e di ingegneria), più gli arredatori.

In definitiva, il mercato dei capitali è per un potenziale investitore immobiliare un'alternativa capace di amplificare il fascino degli investimenti nei beni immobili.

Disclaimer

“Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”).

Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.

Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio.”

























Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.