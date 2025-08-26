Centro rifiuti Sat e campo sportivo ad Albenga, la minoranza: “Ingressi separati per il centro di raccolta e lo stadio”

Ad Albenga torna al centro del dibattito la questione della sicurezza nell’area dell’ex Caserma Turinetto, dove si trova il Centro di Raccolta Differenziata comunale.

La collocazione della struttura, frequentata non solo dai cittadini ingauni ma anche dagli abitanti di molti comuni della vallata, solleva le preoccupazioni della minoranza consiliare all’unisono, soprattutto per la viabilità e la convivenza con il vicino stadio “Riva”. Tanto che proprio gli stessi consiglieri hanno presentato una mozione che sarà affrontata nel prossimo Consiglio Comunale.

L'obiettivo? Far sì che Amministrazione e Sat valutino una nuova configurazione della viabilità in zona dividendo gli accessi. “Il problema principale – spiega la minoranza consiliare – è che l’accesso al centro di raccolta coincide con quello dello stadio. Così, nello stesso punto, si incrociano mezzi privati, camion e bilici dell’azienda SAT diretti alla sede operativa e le famiglie che accompagnano i ragazzi agli allenamenti o alle partite”.

Una sovrapposizione di flussi, veicolari e pedonali, che secondo i consiglieri “crea una situazione di potenziale pericolo che non può essere sottovalutata”. “È evidente – aggiungono – che attività come il conferimento dei rifiuti, il passaggio di mezzi pesanti e la mobilità di bambini e genitori non siano conciliabili nello stesso spazio senza adeguate misure di regolamentazione”.

Per questo motivo l’intera minoranza ha deciso di presentare una mozione in Consiglio comunale. “Vogliamo impegnare l’Amministrazione a intervenire con decisione – sottolinea il consigliere comunale Guido Lugani, primo firmatario del documento –. È necessario valutare insieme a SAT la possibilità di predisporre ingressi separati per i diversi utenti e mettere in campo tutte le azioni necessarie per migliorare la sicurezza e la viabilità dell’area”.