Carcare, disinfestazione anti-zanzare da oltre 5mila euro per la Fiera del Bestiame

In vista dell’Antica Fiera del Bestiame, in programma dal 28 agosto al 1° settembre, il Comune di Carcare ha disposto un servizio straordinario di disinfestazione e contrasto ai vettori responsabili della trasmissione di Arbovirosi. In particolare, le aree interessate comprendono il Foro Boario, il centro storico (piazza Caravadossi, piazza Genta, via Roma, viale del Lavoro) e la zona di via Barrili.

Per garantire la sicurezza della rassegna zootecnica nella giornata del 30 agosto in via Naronti e viale Valletti, le aree di stabulazione degli animali verranno trattate con prodotti insetto-repellenti, con pulizia e disinfezione al termine dell’evento. Le operazioni saranno effettuate dalla ditta Servizi Ecologici S.r.l., secondo le indicazioni dell’Asl 2 e utilizzando prodotti approvati e procedure sicure per la salute pubblica e l’ambiente.

L’intervento, del costo complessivo di € 5.368,00, rientra tra le spese per prestazioni di servizi per manifestazioni varie del bilancio comunale 2025, e sarà eseguito nel pieno rispetto delle normative vigenti.