Cda Amt, l'ex sindaco di Savona Federico Berruti è il nuovo presidente

Oggi alle 14 si è svolta l’assemblea dei soci di Amt, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Genova e nell’intera città metropolitana, chiamata a rinnovare il Consiglio di Amministrazione dopo le dimissioni dei precedenti vertici, annunciate a fine luglio e formalizzate all’inizio di agosto. All’incontro hanno partecipato la sindaca Silvia Salis e il vicesindaco Alessandro Terrile.

Sono stati nominati nel nuovo Cda Federico Berruti (presidente), Ilaria Fadda, Enrico Franchini, Ivana Toso ed Elisabetta Pistis. Nel pomeriggio, alle 16, il consiglio si riunirà per la prima seduta ufficiale, durante la quale sarà votata la presidenza di Berruti, già designato ma in attesa della conferma formale.

Federico Berruti, due mandati da sindaco di Savona dal 2006 al 2016 e presidente della Provincia tra il 2004 e il 2006 è un economista laureato con il massimo dei voti alla Bocconi. Negli ultimi anni si è dedicato alla libera professione di commercialista e alla docenza nello stesso ateneo milanese.

Berruti ha fatto parte alle ultime elezioni regionali della squadra dell'ex candidato Andrea Orlando con il ruolo di coordinatore della lista civica/rapporti con la coalizione.