Cengio pulisce una porzione del rio Dotta: approvato il progetto esecutivo

Il Comune di Cengio ha approvato il progetto esecutivo per un intervento di pulizia di una porzione del rio Dotta.

L’iniziativa nasce dalla necessità di rimuovere accumuli di materiale legnoso e altri detriti trasportati dalle acque, che in alcuni tratti dell’alveo potrebbero provocare straripamenti durante eventi meteorici. Inoltre, lungo il tratto interessato sono presenti arbusti e altra vegetazione che richiedono manutenzione.

L’intervento, del valore di oltre 8mila euro, sarà finanziato con fondi del programma annuale per la manutenzione ordinaria a tutela del suolo.