Attualità | 28 agosto 2025, 19:50

Savona, Marco Briano conquista Sarabanda: vince 126mila euro

Il 26enne, ragioniere e campione di scacchi si è aggiudicato il montepremi del programma condotto da Enrico Papi

Dopo 5 puntate ce l'ha fatta. Marco Briano, di Savona, questa sera si è aggiudicato il montepremi a Sarabanda.

Il 26enne, ex studente del Boselli Alberti, ha vinto 126mila euro nel noto game show che vede al centro il mondo della musica condotto da Enrico Papi e in onda nel preserale di Canale Cinque.

Ragioniere, scacchista qualificato al terzo livello nazionale, tifoso del Genoa e appassionato di ciclismo e chiaramente del mondo della musica, nelle prime 4 sere era andato molto vicino a portarsi a casa il jackpot e oggi è riuscito nell'impresa indovinando anche l'ultimo brano che gli mancava, "Believe" di Cher.

Una canzone che di certo non dimenticherà.

Luciano Parodi

