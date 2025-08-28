Varazze, scontro violento tra auto sull'Aurelia: due feriti in codice giallo (FOTO)

Un impatto violento, ma fortunatamente con conseguenze non gravi per le persone coinvolte, nonostante i mezzi coinvolti abbiano riportato vistosi danni.

E' questo il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi intorno alle 15:45 lungo via Genova, il tratto urbano dell'Aurelia a Varazze. Due auto si sono scontrate tra loro con un impatto laterale particolarmente violento, che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi.

Una delle persone coinvolte è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata liberata grazie all’intervento congiunto della Croce Rossa di Varazze e dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale. L’altra persona, occupante del secondo veicolo, è stata invece affidata alle cure della Croce Verde di Albisola. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Varazze per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

Secondo le prime ipotesi, a favorire la perdita di controllo dei mezzi potrebbe essere stato l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia caduta nelle ore precedenti.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli incidentati.

I due feriti sono stati trasportati in condizioni sembrerebbe non gravi e in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo di Savona, mentre le cause dell’incidente, il secondo nella zona negli ultimi due giorni (leggi QUI, restano in corso di accertamento.