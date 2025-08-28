 / Cronaca

Varazze, scontro violento tra auto sull'Aurelia: due feriti in codice giallo (FOTO)

E' successo nel tratto di via Genova. Secondo incidente nella zona negli ultimi due giorni

Un impatto violento, ma fortunatamente con conseguenze non gravi per le persone coinvolte, nonostante i mezzi coinvolti abbiano riportato vistosi danni.

E' questo il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi intorno alle 15:45 lungo via Genova, il tratto urbano dell'Aurelia a Varazze. Due auto si sono scontrate tra loro con un impatto laterale particolarmente violento, che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi.

Una delle persone coinvolte è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata liberata grazie all’intervento congiunto della Croce Rossa di Varazze e dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale. L’altra persona, occupante del secondo veicolo, è stata invece affidata alle cure della Croce Verde di Albisola. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Varazze per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. 

Secondo le prime ipotesi, a favorire la perdita di controllo dei mezzi potrebbe essere stato l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia caduta nelle ore precedenti.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli incidentati. 

I due feriti sono stati trasportati in condizioni sembrerebbe non gravi e in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo di Savona, mentre le cause dell’incidente, il secondo nella zona negli ultimi due giorni (leggi QUI, restano in corso di accertamento.

