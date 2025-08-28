Brass & Abbrass in concerto acustico ad Albenga

Dopo Concertando tra i Leoni e l’Albenga Jazz Festival, Albenga si prepara ad accogliere una serata di musica e suggestioni sonore con il concerto completamente acustico dei Brass & Abbrass, in programma venerdì 29 agosto alle ore 21 nella splendida cornice di piazza dei Leoni.

Il gruppo, noto per la sua capacità di fondere ironia, virtuosismo e passione musicale, proporrà un viaggio sonoro attraverso epoche, generi e culture, tutto rigorosamente in chiave acustica. Sarà un’occasione unica per vivere la musica dal vivo in modo autentico e coinvolgente, con un repertorio che spazierà dalle colonne sonore cinematografiche alle melodie folk, dal blues alla musica classica.

Per la serata, i brani in programma saranno Star Wars medley, La vita è bella, Gay 90’s medley, Entertainer, Dog on blues, Mexican folk medley, Vedova allegra medley, Posaunen Express, Moonlight Serenade, 8 ½, Guantanamera e Gabriel’s Oboe.

Gli arrangiamenti originali e le sonorità avvolgenti dei Brass & Abbrass promettono di emozionare e sorprendere il pubblico, rendendo la serata un’esperienza musicale memorabile. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti e, in caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.