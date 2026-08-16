A Peagna ritmo e spettacolo con il concerto del Flamenco Mediterranean Quartet e "La Sesi"

Ritmi andalusi, suggestioni mediterranee e la forza espressiva della danza flamenca. Sono gli ingredienti dell'appuntamento in programma lunedì 17 agosto a Peagna, sulla collina di Ceriale, dove il Festival Internazionale del Mediterraneo – Musica, Arte, Entroterra propone un nuovo concerto. La rassegna è organizzata da Melisma APS con il contributo del Comune di Ceriale e della Fondazione Agostino De Mari.

Alle 21.30, all'Anfiteatro Carlo Vacca, salirà sul palco il Flamenco Mediterranean Quartet feat. "La Sesi", con uno spettacolo che parte dalla tradizione flamenca per aprirsi alle sonorità e alle contaminazioni delle culture del Mediterraneo. L'ingresso è gratuito con offerta libera.

Il progetto musicale nasce da una collaborazione avviata a Siviglia tra Mauro Perego De Salvia e Alessandro Martin. Concepito inizialmente come duo, si è poi trasformato in quartetto, alternando composizioni originali di Martin a melodie della tradizione riarrangiate da Perego De Salvia. Sul palco, musicisti provenienti da esperienze differenti costruiscono un dialogo tra composizione e improvvisazione che mantiene il flamenco come punto di partenza e cuore dello spettacolo, aprendosi però alle molte influenze che nel corso dei secoli hanno plasmato la cultura musicale andalusa: dal mondo arabo e mediterraneo fino all'Africa e all'India.

La formazione vede Alessandro Martin alla chitarra flamenca, musicista formatosi tra Jerez, Siviglia e Cadice e allievo del maestro Paco Peña; Mauro Perego De Salvia, cantante, flautista e sassofonista di formazione jazz, da anni impegnato nello studio del cante e del flamenco in Andalusia; Daniele Cappucci, contrabbassista e compositore attivo tra jazz, classica, flamenco e world music; e Raúl Sengupta, percussionista di esperienza internazionale e membro dell'ensemble di Prem Joshua. Ospite speciale sarà "La Sesi", bailaora tra le figure di rilievo del panorama flamenco nazionale, che porterà sul palco la componente scenica e coreutica dello spettacolo.

La serata prenderà il via già alle 20 con la possibilità di cenare con la paella. Per partecipare alla proposta gastronomica è richiesto il tesseramento a Melisma APS, con quota associativa di 5 euro. Vista la capienza limitata dell'Anfiteatro Carlo Vacca, è necessaria la prenotazione al numero 320 0876353.

Giunto alla quarta edizione, il Festival Internazionale del Mediterraneo è una rassegna multidisciplinare dedicata allo spettacolo dal vivo, con la direzione artistica di Mauro Perego De Salvia e quella organizzativa di Monica Romanisio. Promosso da Melisma APS, associazione culturale nata nel 2021 a Castelvecchio di Rocca Barbena, il festival porta a Ceriale e nel suo entroterra un percorso tra musica, arte e culture dei popoli che si affacciano sul Mare Nostrum.