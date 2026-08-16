Buon compleanno don Bosco! Ad Alassio e in tutto il mondo si ricorda la nascita del Santo della gioventù

Ricorre oggi, 16 agosto, l'anniversario della nascita di san Giovanni Bosco, celebrato ad Alassio come in tutto il mondo. Sono trascorsi 211 anni da quel 16 agosto 1815 in cui Giovannino Bosco venne al mondo a Castelnuovo d'Asti, il paese che oggi porta il suo nome, Castelnuovo don Bosco.
Figlio di poveri contadini, frequentò il seminario di Chieri e fu ordinato sacerdote nel 1841. Il trasferimento a Torino segnò la svolta della sua vita: di fronte al grave disagio in cui versavano i giovani delle periferie, decise di agire per offrire loro un futuro migliore.
Da quell'intuizione, e ispirandosi all'opera di san Francesco di Sales, nacque la congregazione Salesiana, istituto religioso destinato a crescere in modo esponenziale negli anni successivi, anche grazie al sostegno della Santa Sede.
Don Bosco morì a Torino il 31 gennaio 1888. Fu proclamato santo nel 1934.
"Non mandate al domani il bene che potete fare oggi, perché forse domani non avrete più tempo", una delle frasi che meglio ne riassumono il messaggio.