Savona, il nuovo murales in via Saredo verrà inaugurato il prossimo 3 settembre

Un nuovo murales nella facciata di ponente del civico 17A di via Saredo.

Verrà inaugurato mercoledì 3 settembre alle 20.15 nel quartiere delle Fornaci prospicente il sagrato della chiesa parrocchiale della Madonna della Neve.

L'opera che raffigurerà la Madonna del Mare, i pescatori e la Musa della Musica, sarà realizzata dall'artista Monica Porro.

Il murales, che verrà dipinto da lunedì 1 settembre, sarà di 3 metri per 3 su proposta del Comitato Organizzatore Festa del Mare – Burgu de Furnaxi.

L’iniziativa, già esaminata lo scorso aprile dalla Commissione per la denominazione delle strade cittadine, era stata inizialmente rinviata per consentire un confronto con il Settore Cultura, Turismo e Attività Produttive. Dal successivo incontro è emersa la volontà condivisa di valorizzare l’identità storica del quartiere Fornaci, mettendo in risalto le sue radici culturali e sociali.

Il murales, come spiegato dal Comitato, non sarà una semplice opera di street art, ma un omaggio alle tradizioni locali: dalla pesca alla devozione religiosa, fino all’arte della ceramica tipica del territorio, richiamata nei colori bianco e blu. L’obiettivo è quello di rappresentare un sentimento collettivo della comunità, rafforzando il legame con la storia del quartiere.

Il progetto ha raccolto il consenso e la collaborazione sia del condominio interessato, sia del parroco della chiesa .

Dopo l'inaugurazione spazio all'esibizione della squadre di canto popolare "I giovani cantieri di S. Olcese".