Attualità | 04 settembre 2025, 12:01

Il "Burgu de Furnaxi" celebra la Festa del Mare con un murale dell'artista valbormidese Monica Porro

L’opera riprende le tradizioni del rione, tra fornaci, processione della Madonna dal mare, pescatori e musica, sintetizzate in uno stile classico nei toni bianco e blu della ceramica di Savona

Mercoledì 3 settembre, il comitato organizzatore della Festa del Mare “Burgu de Furnaxi”, ha ospitato un evento speciale: l’inaugurazione di un nuovo murale (misura 2,5 x 2,5 mt) sulla facciata di ponente del civico 17a di via Saredo, prospiciente il sagrato della chiesa parrocchiale. L’opera, realizzata dall’artista valbormidese Monica Porro, ha catturato l’attenzione di residenti e visitatori grazie al suo stile classico e ai richiami alle tradizioni locali.

“Ho realizzato questo murale lavorando due mattine, il lunedì e il martedì, 1 e 2 settembre, in modo che fosse pronto per l’inaugurazione”, racconta l’artista. “Il soggetto è stato elaborato seguendo le indicazioni della comunità riguardo ai temi delle tradizioni del rione: le fornaci, la processione con la Madonna che arriva dal mare, i pescatori e la musica come forma d’arte, con concerti all’alba. Ho voluto sintetizzare tutto questo in uno stile classico, usando il bianco e il blu come riferimento alla ceramica tradizionale di Savona”.

La serata è proseguita con un intrattenimento tradizionale ligure, affidato alla squadra di canto popolare “I Giovani Canterini di S. Olcese”, interpreti del Trallalero. Il concerto in chiesa ha incantato il pubblico con le sue melodie legate alla tradizione del territorio, creando un momento di grande suggestione dopo l’inaugurazione del murale.

L’evento ha rappresentato un’occasione per celebrare le radici culturali del borgo, unendo arte, musica e tradizione in un’unica cornice festosa.

Graziano De Valle

